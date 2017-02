Jam Session al Nevermind: suoni, allegria e condivisione

I Giovedì al Nevermind continuano a tingersi di suoni, allegria e condivisione. Il palco è aperto a tutti coloro che vogliono suonare in Jam confrontandosi con svariati e bravissimi musicisti che ogni giovedì ci raggiungono e in presenza di un pubblico colto e amante della musica. Il Nevermind , spazio che ospita Jam Session, garantisce un ottimo ascolto, relax e armonia; attento alla musica di qualità, infatti, attivo tutti i week-ende con Live d' eccezione … C' era un sogno ed era quello di contribuire alla diffusione della buona musica, quello di far esprimere i giovani musicisti sempre meno accolti e quello di sostenere la cultura a discapito dell' intrattenimento paccottiglia a cui ci hanno sottomessi … Questa è la produzione di un servizio che Music Shake e Nevermind stanno offrendo alla città col massimo impegno … Vi preghiamo di raggiungerci per le 21 e 30.

E' CONSIGLITA LA PRENOTAZIONE AL NUMERO< 333 3795097

Nevermind : via Eurialo, 63 Bagnoli NA