Jam Session al Nevermind

Giovedi 26 Gennaio al Nevermind Music and Drink fino a notte fonda… Music Shake è lieta di annunciare che la Jam prosegue all' insegna della condivisione musicale favorita dall' apertura a qualsiasi idea, forma e stile …. E al divertimento e al relax in uno spazio confortevole, con ottima acustica e climatizzato … Nevermind!

Muisc Shake in Jam è un servizio offerto alla città tutta, ai musicisti e al pubblico che ama musica.

E' consigliata la prenotazione al seguente numero 333 3795097

START: h21:30

INGRESSO GRATUITO

Nevermind Via Eurialo, 63 Bagnoli 80124 Napoli