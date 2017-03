Jam & Cartoonist al Nevermind

Giovedì 16 Marzo al Nevermind c' è Jam Session Music & Drink fino a notte fonda.

Da circa tre mesi al Nevermind si tiene la Jam Session aperta dal trio Brenca, Guidobaldi, Rogazzo… C' è stata tanta aggregazione e tantissima musica. Questo giovedì, inoltre, ospiteremo la mostra a cura di Antonio Mariniello in arte Marello. Cartoonist e disegnatore umorista che coltiva il sogno di poter un giorno toccare una certa universalità negli argomenti fino a far scomparire del tutto le parole dalle immagini. Jam e Mostra al Nevermind luogo d'arte!

INGRESSO GRATUITO - consigliata la prenotazione al num. 333 3795097

START alle 22:00

NEVERMIND via Eurialo 63, Bagnoli NA