Il tour di J-Ax e Fedez fa tappa al Palapartenope

J-Ax e Fedez in tour insieme, per la prima volta, nei palasport d'Italia. L'inizio della tournée, prevista a marzo del 2017, sarà anticipata dalla pubblicazione del nuovo album che uscirà a gennaio 2017, distribuito da Sony Music. Dopo il successo estivo con la hit, cinque dischi di platino, 'Vorrei Ma Non Posto', i due artisti sono pronti a portare i loro grandi successi del passato e gli inediti, scritti a quattro mani, in giro per l'Italia, con uno straordinario tour nei palasport delle principali città italiane.

Il tour farà tappa anche a Napoli, al Palapartenope, il 28 marzo 2017 (ore 21)

