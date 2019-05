IULM Master Tour: tappa a Napoli

Dopo il tradizionale Master Day milanese di metà maggio, cui seguirà quello del 19 settembre 2019, IULM Communication School per la prima volta propone il Master Tour. Alcuni docenti dell’Ateneo milanese dal 3 giugno saranno a Bari, Napoli, Palermo e Catania per presentare la ricca offerta di Master Universitari ed Executive che inizieranno il prossimo ottobre.



Gli oltre trenta master di IULM Communication School sono rivolti a neolaureati e professionisti che vogliono acquisire una formazione di eccellenza e all’avanguardia sui temi della comunicazione declinata in diversi ambiti: Food, Moda, Design, Turismo, Sport, Digital Marketing e Retail. Grazie ai master della IULM è possibile misurarsi in contesti e carriere internazionali attraverso esperienze sul campo, nelle più prestigiose realtà mondiali, con study tour in Europa e negli Stati Uniti e sessioni formative tenute da docenti provenienti da tutto il mondo.



Bari lunedì 3 giugno

Napoli lunedì 17 giugno

Palermo lunedì 24 giugno

Catania martedì 25 giugno



Ogni evento inizia alle 11.00 con l’accredito dei partecipanti, segue la Masteclass tenuta dal docente dell’Ateneo milanese alle 11.30 e alle 12.30 la presentazione di IULM Communication School e dei trentadue master in programma da ottobre 2019.



Lunedì 3 giugno presso l’Istituto universitario di Alti Studi SSML Carlo Bo di Bari (via Scipione l’Africano, 272) il Prorettore alla Comunicazione e all’Innovazione dell’Università IULM, Founder & CEO, Laboratorio Intelligenza Artificiale IULM AI LAB, Direttore Scientifico del Master Executive Social Media Marketing e del master Data Management & Business Analytics, professor Guido Di Fraia terrà la Masterclass Digital e Artificial Intelligence per il Marketing e la Comunicazione: le professionalità più richieste dalle aziende.



Lunedì 17 giugno a Palazzo Caracciolo (via Carbonara, 112) a Napoli il professor Mauro Ferraresi, Direttore Scientifico master Management del Made in Italy e master Management e Comunicazione del Beauty e del Wellness, terrà la Masterclass La società del bel-essere. Il successo italiano e le nuove opportunità nei settori della moda e del beauty.



Lunedì 24 giugno presso l’Auditorium della Pinacoteca Villa Zito (via della Libertà, 52) a Palermo il professor Vincenzo Russo, Direttore Scientifico master Food and Wine Communication e Coordinatore del Centro di Ricerca di Neuromarketing Behavior and Brain LabIULM, terrà la Masterclass Neuroscienze e Marketing enogastronomico. Le nuove professioni nel Food e nel Beverage.



Martedì 25 giugno presso l’Associazione Diplomatici di Catania (via Duca degli Abruzzi, 180) il professor Guido Di Fraia terrà la Masterclass Digital e Artificial Intelligence per il Marketing e la Comunicazione: le professionalità più richieste dalle aziende.



Il Master Tour si concluderà a Milano il 19 settembre con il Master Day, dalle 10.00 alle 18.00 in IULM 6 (via Carlo Bo, 7).



Sono stati predisposti alloggi all’interno del Campus, borse di studio, borse a copertura totale o parziale, finanziamenti agevolati e uno sconto sulla retta a chi si sarà registrato all’evento e confermerà la sua immatricolazione ai Master Universitari e/o Executive che si svolgeranno presso le sedi di Milano e Roma di IULM Communication School. Particolari agevolazioni sono previste anche per aziende e istituzioni che iscriveranno due o più dipendenti ai master o corsi.



Per informazioni e iscrizioni: gotomaster.iulm.com, info.sdc@iulm.it, 02.891412311.