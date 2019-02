Itinerario narrato "La bolla di carnevale: zeza, cunti e sanguinacci"

Il 2 marzo, una passeggiata narrata e cantata per conoscere le origini e le tradizioni del Carnevale nostrano, la storia delle Maschere e in particolare di Pulcinella, degli strumenti musicali usati durante le parate carnevalesche, e altre storie.

Per rivivere la Napoli seicentesca insieme alla Zeza e ad altri canti legati al Carnevale Napoletano.

Gustare il sanguinaccio in una delle più antiche botteghe di Chiaia, scoprendone alcuni aspetti insoliti.

La parata colorata arriverà fino alla Villa Comunale, dove è previsto uno piccolo spettacolo di bolle di sapone giganti e un laboratorio di bolle di sapone per i piccoli e, perchè no, anche per i grandi.



I partecipanti sono attesi in maschera

Appuntamento All'ingresso principale di Palazzo Reale sabato 2 Marzo h.10.30.



Costi: Adulti 10€, bambini fino a 4 anni e portatori di handicap accompagnati gratis,

bambini dai 5 anni in su 5€.

Per informazioni e Prenotazioni:

Mariangela 3204857038

oppure scriveteci a napolitourincanto@gmail.com

