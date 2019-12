La scala S.Barbara: palazzo Penne tra architettura e letteratura

Appuntamento ore 10.00 piazza Matteotti ingresso Posta centrale

Partendo da Piazza Matteotti andremo dalla città fascista a quella medievale e infine al pendino S. Barbara con Palazzo Penne autentico gioiello architettonico.

L'itinerario comprenderà riferimenti letterari, narrazioni e dei luoghi attraversati



Percorso: Piazza Matteotti, via Diaz, via Medina, via S.Bartolomeo, rua Catalana,,via Depretis, via Sedile di porto,

Pendino Santa Barbara, piazza Monticelli

Contributo associativo: 5,00€

Prenotazione al 3388408138