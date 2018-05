Italianism, al via a Portici la quinta edizione della conferenza creativa indipendente

Si svolgerà il 10 e 11 maggio Italianism la quinta edizione di una serie di conferenze creative curate e dirette da Renato Fontana. Dopo le edizioni romane il progetto approda a Portici e precisamente nella prestigiosa Reggia sede dell'Università Federico II di Napoli. Molteplici le attività che avranno come tema la Musica. Oltre 100 contributi di artisti e creativi per due giorni speciali all’insegna del pop e della cultura visiva.

In programma anche una masterclass di John Barnbrook, il grande creativo inglese noto per il sodalizio artistico pluriennale con David Bowie.

Dicevamo che il tema portante di Italianism è la musica, quella italiana degli ultimi 50 anni. Attraverso lo sguardo, le scelte linguistiche e le immagini di giornalisti, speaker, designer, scrittori, fotografi, produttori, distributori, promoter, art director, registi e di altri professionisti attorno al pop, si affronteranno in "maniera creativa" gli argomenti che hanno caratterizzato la forma d'arte più ampia e incisiva che l'uomo abbiamo mai concepito.

Italianism offrirà una programmazione ricca e articolata per promuovere il talento emergente nazionale. Un momento di incontro e scambio ma anche di formazione per studenti e appassionati.



IL PROGRAMMA

10/05 CREATIVE MATCH (ore 10:00 - 22:00)

Dal vivo, 11 tra le più importanti università/accademie/scuole di specializzazione dell’area comunicazione/creatività/arte provenienti da tutta Italia si affronteranno su un brief avente per oggetto la realizzazione di un progetto di comunicazione richiesto da un vero committente. La squadra vincitrice verrà premiata con un compenso finanziario.

Le squadre: AANT Roma, ABAN Napoli, IED Milano, IED Roma, IUAD Napoli, Politecnico Milano, Politecnico Torino, Quasar Roma, RUFA Roma, Sapienza Roma, Università Federico II Napoli.

11/05 MASTERCLASS "Graphics & Music" con Jonathan Barnbrook (ore 11.00 - 13:00).

Jonathan Barnbrook, uno dei più importanti direttori creativi internazionali, affronterà il tema del rapporto tra grafica e musica partendo dalla propria esperienza personale di aver curato dal 2000 le copertine e l’immagine di David Bowie, compreso l’ultimo disco “Black Star”, edito due giorni prima della morte dell’artista.

CREATIVE CONFERENCE "Le parole della musica italiana” con interventi di Sandro Cappelletto, Francesco Lettieri, Cristina Morozzi, Vito Nesta, Alice Pasquini, Populous, Federico Vacalebre (15:00 - 18:00).

Visualizzazioni a cura di 7 network creativi, tra grafica, illustrazione e fotografia: ADCI Campania, IDEA Academy Roma, Lahar Magazine Pelo Magazine, Pangramma Torino, Print Club Torino, RVM Magazine.



dal 10/05 al 20/05 MOSTRE

“FORMA E FUNZIONE PER LA MUSICA”

Quattro importanti Istituti Universitari Italiani, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università Federico II di Napoli e Università Sapienza di Roma analizzano e mettono in mostra il rapporto tra Musica e Design attraverso il racconto delle aziende, dei laboratori e delle persone che in Italia hanno saputo innovare il mondo dei supporti musicali, degli apparecchi per la diffusione del suono e degli strumenti musicali.



“ITALIANISIMM’”

Federico Vacalebre, capo della redazione Cultura e Spettacoli de «Il Mattino», ha selezionato 21 eccellenza autoriali della musica napoletana, che verranno raccontate visivamente attraverso altrettanti scatti fotografici e illustrazioni realizzati dai network facenti capo a LAB\per un laboratorio irregolare di Napoli e a MiMaster Illustrazione di Milano.

“DIECI COPERTINE”

Presentazione dei 30 artwork vincitori del contest online realizzato dalla piattaforma nei scorsi mesi (http://www.italianism.it/contest/dieci-copertine-contest/). Il contest, aperto a tutti, consisteva nel reinterpretare liberamente dieci copertine di dischi importanti per la musica italiana degli ultimi cinquanta anni, selezionati da esperti come Silvia Boschero. Damir Ivic, Raffaella Oliva, Luca Pacilio, Carlo Pastore, Francesca Pignataro, Claudio Rossi Marcelli, Barbara Santi, Gianni Santoro eGiorgio Valletta.



CREDITS

Concept e organizzazione: Renato Fontana | Italianism

Curatela mostre: Giovanna Talocci | Talocci Design

Organizzazione locale: Loredana De Luca | The Sign Event

Produzione: Lorenzo Celori | Printaly

Media partner locali Giulio Di Donna | Freak Out Magazine, Radio Siani

Con il supporto di Treccani.

Con il supporto di: Università Federico II di Napoli | Facoltà di Agraria, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.



Branding:

Renato Fontana, Studio Mistaker

Campagna di comunicazione:

Concept: Renato Fontana, Francesca Pignataro CD: Francesca Pignataro, Ambra Crociani Ph: Carlo Piro

Feat. Paola Arena / Pimpmymag, Fabio Persico, Anna Magni / Disegnini, Alfredo Maddaluno, Studio Mistaker, Livia Massaccesi, Gio Pastori



CONTATTI

http://www.italianism.it