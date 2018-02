Italia In…Canto: Peppino di Capri nella giuria del festival canoro dedicato agli over 50

Tutto pronto per la diciassettesima edizione di Italia In…Canto che, come da tradizione, si svolgerà a Napoli, il 25 febbraio, nella splendida cornice del Teatro Mediterraneo. Il festival canoro, promosso dall’Associazione 50&Più e dedicato alla tradizione musicale italiana, proporrà i più grandi successi della canzone, dalla classica d’autore ai brani più recenti, interpretati da 22 cantanti dilettanti over 50 provenienti da tutta Italia.

Questa edizione omaggerà i 60 anni di Nel blu dipinto di blu del grande Domenico Modugno e i 60 anni di carriera di uno dei più importanti ambasciatori della canzone italiana, Peppino di Capri. L'artista, sarà presente alla finale in qualità di giurato assieme alla cantante Silvia Mezzanotte e Enrica Bonaccorti, paroliera (autrice di due grandi successi di Modugno Amara terra Mia e La lontananza), attrice e conduttrice.



«Una giuria con i fiocchi» – sottolinea Maurizio Merolla, direttore artistico del Concorso che presenterà la kermesse assieme a Serena Magnanensi conduttrice Rai. «Arriviamo a questa finale dopo un lungo periodo dedicato alle audizioni e con soddisfazione posso affermare che abbiamo cantanti da tutta Italia, tutte le regioni sono rappresentate, dal Piemonte alla Sardegna, con molti volti nuovi» - spiega Merolla. «Quest'anno anche una importante novità per i cantanti: assieme all'orchestra, diretta dal maestro Gaetano Raiola, ci sarà anche il coro formato da tre elementi che arricchirà ulteriormente le esibizioni. La scenografia sarà multimediale, con videoproiezioni. Il taglio sarà molto televisivo e i finalisti saranno al top dell’eleganza, come sempre. Italia In... Canto – conclude Merolla - è un bel viaggio, abbiamo fatto 17 edizioni, non è un risultato da poco. Questa manifestazione è uno scrigno di passioni e di storie personali. E' vero, celebriamo la canzone e il bel canto, ma principalmente le persone con il loro bagaglio di vita».

I 22 cantanti sono stati scelti tra 180 aspiranti finalisti, superando prima le audizioni e poi le semifinali. I vincitori, secondo il giudizio della Giuria e del pubblico, saranno premiati con il Disco d’Oro, d’Argento e di Bronzo. In palio anche il Premio della Critica e il Premio 50&Più.