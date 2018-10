IT.A.CÀ, arriva a Napoli il Festival del Turismo Responsabile

Itaca migranti e viaggiatori - Festival del Turismo Responsabile arriva per la prima volta a Napoli, dal 12 al 14 ottobre.

Una rete di oltre 30 realtà locali proporrà ai suoi abitanti e visitatori numerose iniziative per conoscere la città e i suoi protagonisti, per parlare di ambiente e sostenibilità, folklore e beni culturali e di come è possibile viaggiare in modo responsabile e sostenibile.

"Itinerari, culture e identità del turismo universale" è il titolo che la neonata rete napoletana ha scelto di dare alla I edizione del festival. Dinamiche e processi messi in atto nella pratica turistica non si esauriscono infatti nel loro aspetto economico ma riguardano anche le relazioni sociali, le culture, le identità e, più in generale, il modo attraverso cui comunità e turisti si incontrano attraverso il viaggio.

Tanti sono gli itinerari che la città mette a disposizione per farsi conoscere, diverse le culture che definiscono il suo essere e il vivere dei suoi cittadini, numerose le identità che si riflettono e ridefiniscono se stesse nella quotidianità dei luoghi.

Il festival parte dai due suoi quartieri in particolare: i Quartieri Spagnoli e l’Area Vergini Sanità due territori diversi in molti aspetti, ma simili nel loro essere “periferie nel centro della città”, nella storica condizione di disagio socio-economico, ma anche nel dinamismo, attivismo e innovazione sociale e culturale di cui sono protagonisti i suoi residenti.

IT.A.CA’ Napoli vuole raccontare il loro lavoro, i desideri e le passioni per la tutela, valorizzazione e rivalsa dei due territori, creando collaborazioni e occasioni di condivisioni, unendoli sia simbolicamente che geograficamente attraverso itinerari urbani.

IT.A.CÀ è il primo e unico festival in Italia che si occupa di turismo responsabile e innovazione turistica.

Il festival invita a scoprire luoghi e culture attraverso contest, presentazioni libri, convegni, incontri, laboratori, cene, teatro, musica, documentari, mostre, itinerari a piedi e a pedali per vivere l'emozione del viaggio in maniera responsabile.

Il festival si chiuderà con l'evento "Napole è... mille culure", il 14 otteobre dalle 19 presso l'ex Convento dell’Immacolata e S. Vincenzo che prevede un dibattito su Cittadinanza, Immigrazione e Integrazione, una performance del compagnia teatrale "Delirio creativo", canti, danze e artigianato multietnici e una cena sociale.

Il programma del festival nel dettaglio è visualizzabile al sito: https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/it-ca-napoli/