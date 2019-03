“Ischia Wedding Space”: temporary store dedicato al mondo del wedding

Dal 7 marzo al 7 aprile del 2019 presso l’hotel “La Madonnina” a Casamicciola Terme (Ischia) si terrà il temporary store aperto al pubblico legato al wedding e agli eventi a cura del nascente brand “Ischia Wedding Space”.

L’evento è solo il primo legato a questo brand, nato dalla sinergia fra Stefania Silvestro, Wedding & event planner (al sito http://www.emozioniwedding.it/ ), Andrea Riccio, Architetto e Scenografo specializzato in progettazione e realizzazione di allestimenti personalizzati per i matrimoni (al sito https://www.andreariccio.eu/ ) e Gaetano Palatano, esperto di scrittura calligrafica, con caratteri

speciali ed eleganti,disegno artistico con tempera, pastello ed acquerello e molto altro (al sito www.ghirigoro.com ).

“Ischia wedding space” ha lo scopo di trasferire ai clienti dell’isola e non solo oltre la professionalità di chi lavora sul territorio l’amore verso un isola che può offrire agli sposi moltissime alternative per il loro giorno più bello: un matrimonio all’insegna del lusso in hotel suggestivi o al castello; bucolico, grazie alle tenute vinicole e alle fattorie; a contatto con il mare, grazie al matrimonio in riva al mare o sulla spiaggia.

Nello store si potranno ammirare le nuove tendenze circa l’allestimento delle location, delle creazioni relative alle partecipazioni, dei coordinati stampa per armonizzare il tema del matrimonio, dal libretto messa al menù per il banchetto, fino ad arrivare al tableau de marriage. Inoltre sarà possibile ammirare hair and make up artist che lavoreranno in tempo reale,flower design e artigiani che creeranno oggetti di ceramica da regalare come bomboniere, e la possibilità di sentire dal vivo artisti di generi musicali dal jazz al pop e molto altro ancora.

“Ma Ischia non è solo un bel posto per un matrimonio” ci tiene a sottolineare Stefania Silvestro “E’ anche un luogo dove trascorrere un rilassante pre o post matrimonio, immergendosi completamente nelle tipicità dell’isola, grazie al cibo, al relax nei parchi termali, alle bellezze del mare sia sulla spiaggia sia uscendo in barca, all’esplorazione di angoli incontaminati dell’isola tramite passeggiate e

trekking, fino ad arrivare all’accoglienza riservata dalle strutture alberghiere dell’isola. Ed è questo il messaggio che vogliamo passare noi di Ischia Wedding Space per far si che la nostra isola diventi una delle più belle wedding destination del Sud Italia, e che gli sposi ed i loro amici possano goderne prima, durante e dopo le nozze”.