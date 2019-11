Ischia e Procida su Rai 1: “Paesi che vai” racconta le “perle” del Golfo di Napoli

Domenica 24 novembre alle 9.40 su Rai 1 “Paesi che vai…” lascerà le coste della nostra penisola per esplorare due incantevoli isole del Golfo di Napoli, Ischia e Procida!

Livio Leonardi, ideatore e conduttore dello storico programma – medaglia d’oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo e Premio Internazionale Visioni per la TV della Fondazione Civita di Bagnoregio -, condurrà questa volta il suo affezionato pubblico alla scoperta della millenaria storia delle due celebri isole del Mar Tirreno. Nei luoghi che furono la prima colonia ellenica in Italia, il racconto non può che partire dai fasti della Magna Grecia, per arrivare sino agli splendori del Rinascimento e all’epoca della poetessa Vittoria Colonna. Donna carismatica e sostenitrice delle arti, Vittoria riuscì a creare, nel suo splendido castello di Ischia, un vero e proprio “cenacolo culturale”, richiamando i migliori ingegni del suo tempo.

Con l’entusiasmo che sempre caratterizza il programma campione di ascolti, Livio Leonardi racconterà, dunque, i luoghi che furono teatro di storie, miti e amori, grazie anche al supporto di bravissimi personaggi in costume che faranno rivivere le atmosfere di un tempo.

Ma non è finita qui: si parlerà anche di una delle più preziose risorse presenti in queste terre, una vera e propria “attrattiva” che ha reso questo territorio famoso sin dall’antichità: le acque termali di Ischia. Si andrà infine alla scoperta degli incantevoli paesaggi di Procida, luoghi che sono diventati, nel corso del tempo, cornice ideale per numerose pellicole cinematografiche, rendendo così l’isola e le sue singolari “atmosfere” celebri in tutto il mondo.