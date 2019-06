Ippodromo sotto le stelle: in programma il Gran Premio, musica e tanti eventi

Sere d'estate all'ippodromo di Agnano, domenica 30 giugno alle ore 19.30 il parco aprirà i cancelli in occasione del gran premio di trotto Città di Napoli e di un ricco programma di attività dedicate alle famiglie (ingresso 5 euro, donne e bambini gratis).

Animazione, clown, baby dance, marionette, giochi sportivi e gadget per i più piccoli. In omaggio per tutti graffe calde con lo zucchero.

Musica dal vivo dal palco Radio Marte con "80-90 Replay": dalle ore 20 la voce di Rosanna Iannacone, djset Rosario Laudando e la partecipazione della cantante Anna Capasso (ore 21), in tour per la presentazione del nuovo disco "Come Pioggia", già successo di visualizzazioni web e ascolti radio. Food nel parco, pizzeria, friggitoria e paninoteca (info 366 5027064). In pista sotto le stelle i migliori cavalli al via nelle due prove del gran premio. www.ippodromoagnano.it