iorestoacasa, ma mi alleno: Body Pump, allenamenti, e yoga gratis in diretta facebook

Allenamenti funzionali, Body Pump e persino Hata Yoga: ricchissima la proposta 'on line' dell'Enecta Free Fitness di Napoli.

In un momento delicato per tutti e in cui è molto importante restare a casa e seguire tutte le norme dettate dal decreto governativo per evitare la diffusione del contagio da Covid-19, il gruppo dell'Enecta Free Fitness Napoli, che da mesi promuove sessioni di sport gratuite in città, ha deciso, infatti, di aderire convintamente alla campagna #iorestoacasa e offrire a tutti l'opportunità di allenarsi da casa seguendo delle divertenti lezioni gratuite via social.

L'offerta è quotidiana e varia: ce n'è per tutti i gusti e per ogni età, con programmi di allenamento rivolti a un ampissimo target.

Il programma, in dettaglio, dell'Home Training di questa settimana:

- Lunedì 16 marzo

ore 13: “Body Pump” a cura di Gloria Marfella

- Martedì 17 marzo

ore 10,30 “Hatha yoga” con l'insegnante Erika La Barbera

ore 19 “Allenamento Funzionale” con il coacht Riccardo Buono

- Mercoledì 18 marzo

ore 13 "Yoga” a cura di Daniela Maragno

- Giovedì 19 marzo

ore 10,30 “Hatha Yoga” a cura di Erika La Barbera

ore 19, “Allenamento Funzionale “ con il coach Riccardo Buono

- Venerdì 20 marzo

ore 13, “Yoga” a cura dell'insegnante Daniela Maragno

- Sabato 21 marzo

ore 13 “FreeFitness Senior / Ginnastica per tutti e OVER 60 " a cura di Gloria Marfella

Qui il link alla pagina facebook del gruppo tramite la quale seguire le sessioni: https://www.facebook.com/FreeFitnessNapoli/

Un'iniziativa volta, ancora una volta, a promuovere il benessere psicofisico anche in momenti difficili e con soluzioni creative, ma anche a unire l'italia da nord a sud: contemporaneamente, infatti, anche iu gruppo dell'Enecta Free Fitness di Bologna.

Insomma, il motto de “il benessere non ha prezzo” è preso molto sul serio da chi si occupa di organizzare le attività di questo speciale gruppo, che, c'è anche da sottolineare, nel tempo ha messo in campo frequenti iniziative che guardano al sociale, dalla raccolta di abiti usati da devolvere ai meno fortunati alla distribuzione di pasti ai senza tetto. "Quello che stiamo facendo in questo momentio difficile per tutti - spiegano - non è né più né meno di quello che abbiamo sempre fatto. Il FreeFitness è una famiglia e come in tutte le famiglie ci si sostiene nei momenti più duri. Ne usciremo più forti e più allenati di prima da questa situazione di emergenza. Sosteniamo il messaggio che è importante rimanere a casa per il benessere di tutti che, non ci stancheremo di dire, “non ha prezzo”!"