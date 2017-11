"Io lui lei io": arriva a Napoli la commedia teatrale "più confusa" dell'anno

Orazio Bottiglieri ed Enzarita Prisinzano portano in scena uno spettacolo inedito dal titolo "Io lui lei io".

a confusione sentimentale di una coppia è protagonista di una commedia comico brillante, dove uno scambio di ruoli, l’insofferenza e le difficoltà del matrimonio sfociano in un anomalo divorzio.

Alvaro e Barbara, una coppia sposata da tre anni, in procinto di un divorzio per cause più fantastiche che reali, vedono mettere la parola fine alla loro unione. Tra un'aula di tribunale e la propria abitazione, va in scena una pièce, accompagnata da momenti musicali e ironici, che guida lo spettatore verso un finale inaspettato rendendo la commedia indimenticabile e ricca di contenuto.

Lui, uomo d'affari dedito al lavoro, lei donna in carriera piena di hobby, vivono una quotidianità dove cuore e sentimento sono in ombra. Tutto sembra finire, ma colpi di scena improvvisi rimettono la propria relazione in gioco.



Lo spettacolo dopo il debutto di Palermo e Catania, arriva al teatro “Il Primo” di Napoli e a seguire al teatro "Porta Portese" di Roma.

Una produzione 2017 che vede gli interpreti cimentarsi con un lavoro particolare, di contenuto, ironico, che il pubblico ha gradito con calorosi applausi.



La commedia in due atti, ha la regia dello stesso Bottiglieri, Scenografie Francesco D'antoni e Vincenzo Marramaldo.



"IO LUI LEI IO" IN SCENA AL TEATRO “IL PRIMO”

Sabato 2 Dicembre ore 21.30

Indirizzo: Viale del Capricorno, 4, Napoli.

Per info e prenotazioni: 3492933001 – 3428306707

www.teatroilprimo.it