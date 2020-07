“Io la canto così", l'omaggio di Antonella Morea a Gabriella Ferri

Venerdì 10 luglio ore 20.30 in zona Vomero, continua il Teatro cerca Casa in terrazza con Antonella Morea protagonista di “Io la canto così – Omaggio a Gabriella Ferri”, in scena con Franco Ponzo (chitarra) e Vittorio Cataldi (fisarmonica e violino), per la regia di Fabio Cocifoglia. Un recital appassionato, che racconta la storia di “una voce, una faccia, un clown” come la definiva Federico Fellini. La Gabriella Ferri napoletana, diretta da Fabio Cocifoglia, ripercorre la carriera di un’artista eccessiva, un pagliaccio eccentrico, con uno spettacolo sincero ed essenziale, un vero atto d’amore per la cantante di Testaccio che aveva portato canzoni e stornelli romani, anche al di fuori dei confini del Lazio.

Un tributo al “mito” che la Morea ricorda così: «Un giorno passeggiavo per le strade di Roma – racconta la cantattrice – sono entrata in un negozio e ho visto lei, Gabriella Ferri, il mio mito da ragazzina. Piena di bracciali, collane, anelli, tutta colorata… come sempre, ma quasi non la riconosco. La mente allora è volata a quando mi vestivo tale e quale a lei, capelli rigorosamente biondi con la frangia, trucco da trincea, il rimmel sugli occhi, due linee di filo spinato, il fondotinta un campo minato». Da sempre definita la Ferri napoletana, Antonella Morea si esibirà in un recital che racconta la storia, propone brani divenuti celebri, racchiude gli stornelli romani, ricorda quella che Federico Fellini definì “una voce, una faccia, un clown”.

Per partecipare agli eventi della rassegna è necessaria la prenotazione chiamando al 3343347090 081 5782460, oppure attraverso il sito www.ilteatrocercacasa.it. A chi prenota verrà svelato l’indirizzo dell’appartamento che ospita lo spettacolo.