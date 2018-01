Conferenza "Introduzione all'Alchimia Spirituale - i quattro elementi"

L'associazione "Centro studi ermetici Giordano Bruno" presenta la seconda conferenza del ciclo "Introduzione all'alchimia spirituale".

Si approfondirà lo studio dei quattro elementi: Terra, Acqua, Aria, Fuoco, come dimensioni differenti del mondo interiore di ogni uomo.

L'appuntamento è venerdì 16 febbraio alle ore 20:00 nella chiesa del SS Sacramento a Marigliano, in via Montevergine.

L'evento è gratuito ed è gradita la prenotazione sulla pagina Facebook.