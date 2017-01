L'interprete oltre gli 88 tasti: masterclass di pianoforte di Pier carmine Garzillo e Gianluca Blasio

L'associazione Corale Giubileo presenta: L'interprete oltre gli 88 tasti. Un unico titolo, due Masterclass, due giovani talenti: Pier Carmine Garzillo e Gianluca Blasio. I Maestri si occuperanno di un corso di sei incontri ciascuno, che si svolgeranno da Febbraio ad Agosto 2017 (prime due lezioni il 4 e 5 Febbraio) nella Sala S. Antonio del Complesso Monumentale di S. Lorenzo Maggiore (Piazza S. Gaetano), con un concerto finale in cui potranno esibirsi gli allievi più meritevoli. Alla fine del corso, l'Associazione produrrà un attestato di partecipazione per gli iscritti. Per il calendario completo, info su modalità di iscrizione e costi, consultate il sito www.coralegiubileo.it oppure contattate l'Associazione all'indirizzo mail scalafilomena71@gmail.com o al numero telefonico +39 392 627 8988. Le iscrizioni terminano il 3 Febbraio 2017.