Tappa a Pozzuoli per l'International Street Food: 3 giorni dedicati al cibo da strada

Tre giorni dedicati al cibo da strada a Pozzuoli, presso il Parco Urbano, dove, dal 17 al 19 marzo sarà protagonista l'International Street Food.

A promuovere la Kermesse è "Buongiorno Italia"

"La nostra iniziativa - spiegano gli organizzatori - è protagonista dal nord al sud della nostra nazione.

Questo progetto, nasce con l’obiettivo di convogliare giovani, famiglie, appassionati e curiosi in un grande evento dedicato al cibo di strada e alla birra.

Scopo della manifestazione è far conoscere alcune realtà di birrifici artigianali e far gustare cibi di diverse tipologie e nazioni, creando aggregazione sociale, come solo il cibo riesce a fare.

A cornice del nostro grande evento ci saranno artisti e dj di fama nazionale che faranno divertire le migliaia di persone che regolarmente ci seguono, decretando INTERNATIONAL STREET FOOD la più importante festa della città che ci ospita"