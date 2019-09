L'International Street Food Festival fa tappa a Napoli

Dall'1 al 3 ottobre, fa tappa al Centro Direzionale di Napoli l'International Street Food Festival.

I visitatori troveranno Street Food con cibi del mondo, Birra Artigianale di microbirrifici itialiani e internazionali e, inoltre, in programma ci sono eventi tutte le sere.

La Kermesse è organizzata da Il Salotto del Gusto che ha come protagonisti circa 30 truck botteghe che difendono con caparbietà e orgoglio i loro cibi di strada. Delle vere trattorie su ruote che impastano, friggono, bollono, infornano, arrostiscono come se fossero tra le mura dei loro laboratori d’origine, immutando così la passione per la buona cucina

L'ingresso al Festival è gratuito