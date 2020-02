Interdittive antimafia, al Politecnico si presenta il saggio a cura di Amarelli e Sticchi

"Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto all'infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici": è il titolo del saggio a cura di Giuseppe Amarelli e Saverio Sticchi Damiani (edito da Giappichelli) che verrà presentato martedì 11 febbraio a Napoli, dalle ore 15, nell'aula magna del Politecnico Federiciano di Piazzale Tecchio.

L'incontro è organizzato da Consorzio Integra, Ordine Avvocati del Tribunale di Napoli, Associazione costruttori edili di Napoli (Acen) e Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli.

Al dibattito - moderato da Antonello Velardi, Caporedattore centrale del quotidiano il Mattino - partecipano, insieme agli autori: Federica Brancaccio (Presidente Acen, associazione costruttori edili di Napoli), Edoardo Cosenza (Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli e Ordinario di Tecnica delle Costruzioni all’Università “Federico II” di Napoli), Graziano Gorla (Responsabile Dipartimenti Politiche industriali e del Territorio, per la Legalità e per il Mezzogiorno Fillea Cgil), Paolo Laguardia (Responsabile settore Costruzioni e impianti Legacoop Produzione e Servizi), Vincenzo Lomonte (Presidente facente funzione della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Napoli), Fabio Maffei (Magistrato del Tar di Salerno), Vincenzo Maiello (Docente di Diritto Penale all’Università “Federico II” di Napoli), Vincenzo Onorato (Presidente del Consiglio di gestione del Consorzio Integra), Antonio Tafuri (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Napoli).

Al centro dell'incontro "c'è un tema molto discusso, che vede contrapporsi - è spiegato in una nota - l’interesse pubblico alla salvaguardia di una sana economia – con l’esclusione dal mercato di imprese ritenute potenzialmente permeabili alla criminalità organizzata – all’interesse delle aziende a non subire acriticamente la lesione della libertà di iniziativa sulla base di misure discrezionali di matrice prefettizia, che non presuppongono alcun accertamento penalistico e con finalità di tutela cautelare anticipata".