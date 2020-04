"Insieme a voi": la programmazione on line dal Centro Commerciale Campania

Se i centri commerciali sono sempre di più luoghi in cui incontrarsi, condividere e anche socializzare, in un momento in cui i contatti interpersonali sono necessariamente limitati a causa del Covid-19, la volontà del Centro Commerciale Campania è di volere continuare a dare un servizio ai propri clienti, alleggerendo le lunghe giornate trascorse in casa e mantenere il legame costruito nel tempo con la propria community che vanta centinaia di migliaia di persone.



Il Campania da qualche giorno quindi ha deciso di proporre attraverso i suoi canali social un ricco palinsesto di contenuti divertenti e coinvolgenti per offrire al suo pubblico un momento di allegria e intrattenimento e, perché no, una occasione di stimolo e approfondimento.



Una programmazione quotidiana, caratterizzata da contenuti realizzati in collaborazione con realtà territoriali e nazionali, teatri, istituzioni culturali e professionisti che collaborano da sempre con il Centro Commerciale Campania.



Tutti i giorni sulla pagina Facebook del Centro ricette, lezioni di fitness, letture per bambini e consigli di libri per adulti, momenti musicali, corsi di inglese e di fotografia.



Ma non solo: in sinergia con il territorio nazionale e nell’ottica di valorizzarne sempre di più gli aspetti culturali il Campania divulgherà anche contenuti di musei, associazioni e manifestazioni che in questo momento stanno soffrendo per la chiusura totale delle loro attività.



Tra le iniziative promosse dagli interlocutori del territorio ci saranno le lezioni di recitazione e di dizione a cura del Teatro Totò, un corso di avvicinamento alla meditazione per tutti a cura di Graziano Scarascia Responsabile Nazionale del Dipartimento di Scienze e Tecniche Olistiche AICS, un corso di fotografia tenuto dal Girolamo De Gironimo e il fotografo professionista Alfredo Buonanno, consigli sull’alimentazione e tutorial sul fitness metabolico a cura di Renato D’Auria, fondatore di Metabolicalab e dai suoi collaboratori.



La giornata, in questi giorni forzatamente casalinghi, è cadenzata da tanti appuntamenti divisi per fascia oraria: il mattino con sport e benessere alle 10, alle 11.30 spazio ai bambini con lettura, natura e scienza; alle ore 13 appuntamento con i corsi e il tempo libero; il pomeriggio è dedicato all’arte, mentre alle 20 ogni giorno un personaggio racconta il suo punto di vista sull’arte, la letteratura, la vita; la giornata di conclude con la pubblicazione, alle 22.00, del palinsesto relativo al giorno successivo.



L’intero palinsesto, poi, si arricchisce dei contenuti culturali e d’intrattenimento da tutta Italia, che vengono raccolti anche dagli altri centri gestiti dalla francese Klepierre in Italia, creando un unico palinsesto che pubblica per una audience complessiva di 1 milione di fans sulla piattaforma di Facebook e oltre 100.000 su Instagram attraverso 29 profili.



L’iniziativa è promossa in tutti i centri commerciali in Italia del Gruppo Klepierre.

