Insidie e So Beast in concerto all'Asilo

Venerdì 14 aprile alle ore 22, all'Asilo:

INSIDIE

opening act SO BEAST

INSIDIE – In un contesto di improvvisazione radicale il trio formato da due contrabbassi ed elettronica intende inoltrarsi in una profonda e immersiva meditazione all’interno del suono. Si tratta di una combinazione strumentale inedita e per questo motivo è inevitabile percorrere sentieri inesplorati. La natura di questo territorio sconosciuto nasconde molte insidie, ma come spesso accade la musica (come l’arte tutta) può trasformare pericoli e rischi in opportunità per sperimentazioni ardite, sfide estreme. Questo perché l’arte è una “zona franca” in cui si posso esperire sul piano delle emozioni le esperienze più graffianti dell’esistenza umana. Quindi, in questo contesto, l’insidia si configura come una geografia di seduzione, attrazione, incanto. Insomma, nessuna intenzione di evitare tali insidie, ma desiderio di affrontarle con decisione, stupore. L’immersione nel suono è perciò qui radicale, profonda, e si spinge fino ai confini dell’udibile e dell’inaudibile.

Elio Martusciello: elettroniche

Renato Grieco: contrabbasso

Umberto Lepore: contrabbasso

So Beast è un duo composto da Katarina Poklepovic e Michele Quadri che si muove fra musica sperimentale, post punk, industrial, con elementi di neoclassica e musica elettronica, live tendenti all'improvvisazione.

Gli strumenti che usano sono: piano, chitarra elettrica, voce, percussioni, drum machines, oggetti, basso, synth,live electronics.

INFO

all’Asilo i concerti, gli spettacoli, le proiezioni, gli incontri sono ad ingresso libero. È gradito un contributo a piacere che serve ad abbattere le spese minime e a dotare gli spazi dei mezzi di produzione necessari ai lavoratori dello spettacolo e dell’immateriale per produrre arte e cultura.