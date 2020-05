Innovazione nella Meeting Industry: tavola rotonda virtuale

Dopo la prima Tavola Rotonda promossa lo scorso 30 Aprile da effe erre congressi, PCO attivo a Napoli da oltre vent’anni, il 25 maggio alle 17:00 si rinnova l’appuntamento per fare il punto della situazione su Fase 2, per confrontarsi con tutti i protagonisti della filiera e raccogliere suggerimenti, idee e testimonianze utili per la ripartenza.

In particolare si affronterà il tema dell'Innovazione e della Tecnologia applicata al settore degli eventi, sulla spinta delle richieste di partecipazione legate a questo tema.

Tra i relatori saranno presenti infatti docenti universitari, innovation manager, giornalisti e psicologi, start up innovative e aziende che operano nel campo dell'innovazione di prodotti e dei servizi digitali.

Non mancherà la voce dell’arte anch'essa costretta in questa fase a ripensare nuove forme di espressione.

La pandemia ci ha mostrato come sia in parte possibile riconvertire le attività “sociali” in modalità virtuale. Molti convegni scientifici ad esempio stanno migrando su piattaforme digitali e prende sempre di più piede l’idea di meeting ibridi, in cui è possibile presiedere fisicamente agli eventi o seguirli in streaming su piattaforme che permettono l’interazione a distanza.

Innovazione, Tecnologia, Digitalizzazione dei processi saranno elementi imprescindibili anche per gli eventi che manterranno la loro natura sociale e live. Sarà sempre più necessario l’impiego di processi automatizzati per il back office, per la gestione delle segreterie e per lo svolgimento delle attività tipiche di congressi e meeting.

effe erre congressi, durante la sua seconda Tavola Rotonda Virtuale sceglie di riflettere sul tema della Innovazione come Innovazione nelle Metodologie e nelle Organizzazioni Aziendali, e di come questo cambiamento incida sia a livello psicologico che comunicativo.

La riunione sarà moderata da Alessandra Saioni, socio MPI e titolare di effe erre congressi

Interverranno:

Massimo FRANCO – Professore di Organizzazione Aziendale – Università degli Studi di Napoli Federico II

Paolo MARTINEZ – FUTOUR - International Association of Facilitators - Certified™ Professional Facilitator (CPF)

Teresa BRUNO – Psicologa Psicoterapeuta SIPI

Paolo SACCOMANNO – EventoXtra, Barcellona

Stefano LOSITO – NetCongress

Davide BORRILLO – BlueNet

Gaia DONSANTO – The Traveller Chef

Roberto CERNIBORI – ECHELON Italia

Armando CARCATERRA – EPF Soluzioni per la Digitalizzazione

Viviana PENTANGELO – Redattore RAI

Sergio MOSCATI – Concerto

Giovanna LUCHERINI – Convention Bureau Napoli

Mario SPADA – Centro Fotografia Indipendente



Per chi desidera partecipare è possibile iscriversi fino al 22 Maggio al seguente link: https://www.frcongressi.it/events-must-go-on-ripartenza/



Per info: Alessandra Saioni: info@frcongressi.it