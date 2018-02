Innamòrati / innamoràti di Napoli: alla scoperta della città con ciceroni illustri

L’Assessorato alla Cultura ed al Turismo del Comune di Napoli presenta la terza edizione dell’iniziativa Innamòrati/Innamoràti di Napoli. È il programma di visite guidate da “ciceroni illustri” affiancati da guide turistiche abilitate che nella mattina di domenica 18 febbraio faranno innamorare di Napoli cittadini e turisti. Si andrà alla scoperta e riscoperta di luoghi noti e meno noti raccontati in chiave personale da uomini e donne che lavorano e vivono ispirati dall'amore per Napoli.



Dai tasselli degli appuntamenti verrà fuori il volto variegato di una città che eccelle in mille campi. Quest’anno l’attenzione sarà per lo più concentrata sul cinema e sugli audiovisivi, per sottolineare e celebrare il successo di Napoli come set cinematografico.

L’iniziativa, che nasce da un’idea dello scrittore Maurizio De Giovanni, avrà quest’anno come madrina l’attrice Pina Turco, che condurrà la visita a Palazzo San Giacomo, sede del Municipio, alla presenza del sindaco di Napoli Luigi de Magistris e dell’assessore alla cultura e al turismo Nino Daniele. Nel giorno di San Valentino si aprirà l’evento con il concerto dal titolo That’s Napoli del Coro della Città di Napoli diretto dal Maestro Carlo Morelli, il 14 febbraio ore 19.30 – Chiesa di San Potito.

Le visite guidate sono invece fissate tutte in contemporanea nella mattinata di domenica 18 Febbraio, eccetto quella al Borgo Orefici prevista sabato 17 Febbraio.

Il 18 febbraio si articoleranno contemporaneamente le visite dal Maschio Angioino a Trentaremi, dal Centro Antico agli studi RAI di Fuorigrotta, da Castel dell’Ovo al Vesuvio. Circa una cinquantina i personaggi illustri che hanno aderito finora per altrettanti percorsi e monumenti della città. All’associazione di categoria Guide Turistiche Campania è affidata l’organizzazione dell’evento e l’affiancamento nelle visite ai ciceroni illustri, secondo il calendario pubblicato sul sito del comune di Napoli. I cittadini e turisti troveranno online le schede relative a ogni visita e le informazioni per prenotarsi. Le visite guidate sono tutte gratuite. Per i luoghi dove è previsto un biglietto d’ingresso questo sarà a carico dei partecipanti. Tantissime le strutture che hanno aderito garantendo una riduzione dedicata agli “innamorati”.

Questa iniziativa celebra l’amore per Napoli. L’amore di chi l’ha vissuta, di chi l’ha raccontata o interpretata mettendo in luce uno dei suoi innumerevoli volti. La partecipazione entusiastica dei ciceroni illustri, dei turisti e dei cittadini conferma e rinforza il legame profondo che questa città riesce a stabilire con chi la vive e con chi la visita.

Il programma nel dettaglio è visionabile sul sito del Comune di Napoli (clicca qui)



Per partecipare è obbligatorio prenotarsi attraverso il sito internet www.guideturistichecampane.it dove è possibile visionare le informazioni su ogni singola visita. Per ulteriori dettagli è possibile scrivere una mail all’indirizzo infoinnamoratidinapoli@gmail.com oppure telefonare ai seguenti numeri: 338.2124619 – 328.1764063 - 345.8596649 (da lunedì a venerdì ore 10.00 - 17.00).