San Valentino 2017, "Inammorarsi ad Arte": tour sugli amori di Napoli

Per il terzo anno di fila, in occasione di San Valentino, Curiosity Tour ha organizzato una speciale visita guidata per ricordare che Napoli è anche la città dell'amore.

Passeggiando tra i vicoli e le piazze del centro storico si attraverseranno secoli di storia, letteratura e leggende. Raccontando di amori felici e amori celati, amori violenti, amori che sfidano la volontà delle famiglie e che non temono la morte.

Alla fine della visita guidata si ragiungerà la storica Locanda del Cerriglio, famosa per la spietata aggressione che fu tesa nell'ottobre del 1609 al Caravaggio, proprio all'uscita del locale. Qui, in una magica atmosfera, i partecipanti si fermeranno per un aperitivo assaggiando i veri sapori della cucina partenopea secondo le antiche tradizioni.

Appuntamento a piazza San Gaetano

DUE DATE

domenica 12 febbraio ore 10,30

martedì 14 febbraio ore 16,30

PREZZI a persona (tour e aperitivo presso la Locanda del Cerriglio)

intero adulto -19 €

ridotto soci - 18€

E' possibile acquistare il tuo biglietto anche on line: azzurroservice.net/stagioni-teatrali/curiocity-napoli-visite-guidate-/

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (solo telefonica)

3292885442 - 3711300813

per qualsiasi altra informazione

Email curiositytour@gmail.com