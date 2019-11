Ingegneri, torna il Premio Marco Senese

Torna l'appuntamento con il premio intitolato alla memoria dell'Ingegner Marco Senese, Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli (nel quale ricoprì anche le cariche di Consigliere Tesoriere e di Vice Presidente), scomparso prematuramente nel novembre 2016.

Il premio, giunto alla terza edizione, è caratterizzato da DUE bandi:

uno, promosso e finanziato dall'Ordine degli Ingegneri di Napoli (presieduto da Edoardo Cosenza), è rivolto ai giovani neolaureati con meno di 5 anni di iscrizione ed è riservato AI SOLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI NAPOLI;

l'altro è promosso e finanziato dalla Fondazione Inarcassa (presieduta da Egidio Comodo) ed è rivolto A TUTTI I LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI iscritti ad INARCASSA, ente previdenziale di ingegneri e architetti liberi professionisti.

Le borse assegnate sono dunque in totale SEI di cui QUATTRO per i neo laureati (bando Ordine di Napoli), del valore di € 1.500,00 cadauna e DUE (bando Fondazione Inarcassa) per i liberi professionisti, del valore di €4.000,00 cadauna.

La scadenza per partecipare AL PREMIO BANDITO DALL'ORDINE DI NAPOLI e AL PREMIO BANDITO DALLA FONDAZIONE INARCASSA (con il patrocinio della Fondazione Città della Scienza, l’organizzazione dell’Associazione Ingegneri@Napoli e il supporto dell’Associazione Ingegneri Napoli Nord), relativo ai liberi professionisti, è fissata alle ore 12 di LUNEDI' 18 NOVEMBRE 2019.

La consegna dei premi avverrà durante una cerimonia di commemorazione dell'ingegner Marco Senese, organizzata in collaborazione con la Fondazione Inarcassa e l'Associazione Ingegneri@Napoli, che si terrà martedì 3 Dicembre 2019, dalle ore 15, presso l’Aula Scipione Bobbio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Napoli, Piazzale Tecchio 80).

La domanda di partecipazione al bando per ingegneri neolaureati va presentata all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, mediante P.E.C. all'indirizzo segreteria@ordingna.it oppure consegnata a mano negli uffici della segreteria dell'Ordine (Piazza dei Martiri 58, scala B), durante gli orari di apertura della stessa.

La domanda di partecipazione al bando per ingegneri liberi professionisti va presentata ESCLUSIVAMENTE a mezzo P.E.C. all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Associazione Ingegneri@Napoli (ingegnerianapoli@pec.it).



Il bando promosso e finanziato dalla Fondazione Inarcassa è consultabile e scaricabile dal sito web www.premiomarcosenese.it .

Il bando dell'Ordine degli ingegneri di Napoli è riportato INTEGRALMENTE di seguito:



BANDO DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO

“ING. MARCO SENESE-EDIZIONE 2019”

PROMOSSO E FINANZIATO DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI NAPOLI



Articolo 1

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli bandisce un Concorso per il conferimento di n° 4 (quattro) borse di studio per la migliore Tesi di Laurea alla memoria dell’Ing. Marco Senese, Consigliere dell'Ordine dal 1998 al 2016, che tanto si è speso per l'inserimento dei giovani nel mondo lavorativo, per le migliori tesi di laurea.



Agli autori delle prime quattro tesi classificate sarà riconosciuto un premio in denaro di € 1500,00 per ciascuna tesi, al lordo di eventuali contributi previdenziali, tasse ed imposte.



Articolo 2

La partecipazione al concorso è aperta a:

• giovani ingegneri, under 30, che abbiano conseguito una laurea specialistica / magistrale (quinquennale) per uno dei tre settori dell’Ingegneria Civile e Ambientale, Industriale, dell’Informazione, ed iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Napoli da meno di 5 (cinque) anni, che concorreranno per 3 (tre) borse;

• giovani ingegneri, under 30, che abbiano conseguito una laurea triennale in uno dei tre settori dell'Ingegneria, ed iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Napoli da meno di 5 (cinque) anni, che concorreranno per 1 (una) borsa.



Articolo 3

La domanda di partecipazione al Concorso dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 18 novembre 2019 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, mediante pec all'indirizzo segreteria@ordingna.it o consegnata a mano presso la segreteria dell'Ordine, durante gli orari di apertura della stessa.



Articolo 4

Nella domanda di partecipazione, da presentarsi in carta libera, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal Concorso:

1. Nome e Cognome;

2. Luogo e data di nascita;

3. Residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata al quale si desidera che siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative al concorso;

4. Codice Fiscale;

5. Data dell’esame di Laurea;

6. Titolo della Tesi di Laurea e valutazione conseguita;

7. Nome e cognome del/i Relatore/i della Tesi di Laurea;



Articolo 5

Unitamente alla domanda di partecipazione il candidato, pena l’esclusione, deve presentare i seguenti allegati:

1. Copia del certificato di Laurea o autocertificazione;

2. Copia della tesi in formato pdf su supporto digitale;

3. Presentazione della Tesi di laurea in formato Pdf (per un massimo di 4000 parole), formulata secondo il seguente schema:

- Autore;

- Titolo;

- Relatore/i;

- Inquadramento del tema trattato e del lavoro svolto;

- Evidenziazione del grado di innovazione dei risultati ottenuti;

- Evidenziazione del possibile impatto applicativo dei risultati ottenuti;

- Rilevanza scientifica dei risultati ottenuti ed eventuali pubblicazioni degli stessi;



Articolo 6

Per la scelta delle migliori Tesi di Laurea sarà istituita una Commissione, nominata dal consiglio dell'Ordine e costituita da 9 membri effettivi.



La Commissione, a suo insindacabile giudizio, individuerà tre candidati con laurea quinquennale finalisti, e il finalista con laurea triennale, secondo i seguenti criteri:



-Grado di innovazione e di originalità dei risultati ottenuti;

- Impatto applicativo dei risultati ottenuti;

- Rilevanza scientifica dei risultati ottenuti;

- Fattibilità e sostenibilità realizzativa dei risultati ottenuti.



Ai candidati finalisti sarà richiesto l’invio nel formato cartaceo dell’intera Tesi di Laurea. La Commissione esaminerà le Tesi presentate e, a suo insindacabile giudizio, nominerà i vincitori del Concorso.



Articolo 7

I vincitori del Concorso riceveranno comunicazione scritta del conferimento del premio a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata A.R.



Nel termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della notizia del conferimento del premio, il vincitore dovrà far pervenire all'Ordine degli Ingegneri di Napoli, pena la decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, il premio medesimo, alle condizioni del bando.



I vincitori dell’edizione 2018 sono stati:



Nella categoria NEOLAUREATI (bando Ordine di Napoli):

Marco de Rosa

Maria Grande

Simona Viscovo

Giulio Giani (laureato triennale).



Nella categoria LIBERI PROFESSIONISTI (bando Fondazione Inarcassa):

Aniello Camarca

Vincenzo Esposito