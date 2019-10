IndiArt - Festival delle Arti e delle Culture dell'India

La manifestazione culturale 'IndiArt - Festival delle Culture e delle Arti dell'India' avrà luogo il giorno di venerdì 8 novembre dalle ore 13.30 presso la Casina Pompeiana (Villa Comunale di Napoli). L'evento, organizzato dal Gruppo Studentesco Pramana dell'Università degli studi di Napoli 'L'Orientale', è stato realizzato con la collaborazione dell'Assessorato del Diritto alla Cittadinanza e alla Coesione Sociale, dell'ISMEO - Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l'Oriente e il Patrocinio del Comune di Napoli. L'obiettivo è di promuovere le culture e le tradizioni dei paesi dell’Asia Meridionale, coinvolgendo soggetti delle comunità della diaspora sud-asiatica, contribuendo alla creazione di un clima di tolleranza e di educazione interculturale sul territorio partenopeo. Quest’anno il tema scelto per la manifestazione è ‘l’Arte della musica’ e le attività culturali e ricreative programmate, totalmente GRATUITE e aperte a chiunque voglia partecipare, sono così ripartite:



13:30 Inaugurazione evento e degustazione di pietanze tipiche indiane a cura del ristorante Ghi Rice.



14:30 Conferenza sull'arte e la letteratura indiana a cura delle Prof.sse Anna Filigenzi (Archeologia e Storia dell'Arte dell'India) e Stefania Cavaliere (Lingua e Letteratura Hindi) docenti presso l'Università degli Studi di Napoli 'L'Orientale'.



15:45 Workshop di danza Bharatanatyam 'mani che danzano, mani che pregano' a cura di Marialuisa Sales (Orchestés Associazione Culturale). Solo per questa attività è richiesta la prenotazione online a: indiart.danza@gmail.com sia per motivi logistici che per permettere una corretta esecuzione del workshop.



17:00 Concerto di 'Musica e canti Bāul dal Bengala' a cura del gruppo Surer Pakhi (Adhikary K. Pakhi, Adhikary U., Mitro S.)



18:25 'Bharatavintage!' Spettacolo di danza indiana su musiche anni '70 a cura di Marialuisa Sales (Orchestés Associazione Culturale).



18:45 Ringraziamenti Finali