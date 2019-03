Grande successo per l'incontro Safety First a Napoli

Sabato 20 marzo al Club Nautico della Vela di Napoli si è svolto l'incontro 'Safety first', dedicato alla sicurezza in mare, promosso da Nautic Sales Management in collaborazione con Intermatica, Lalizas e Delmar Safety.

Durante l'evento, a cui hanno partecipato circa 100 persone da tutta la Campania, alcuni relatori si sono alternati per presentare le ultime novità in fatto di normativa e strumentazione per la sicurezza a bordo e per fornire alcuni esempi di buone pratiche per navigare sicuri. Dopo una panoramica sulla telefonia satellitare e sul suo utilizzo in mare, a cura di Guglielmo Paone di Intermatica e dopo un modulo dedicato ai giubbotti di salvataggio, a cura del velista Filippo D'Arrigo e di Ciro Sannino di Nautic Sales Management, il momento più atteso della serata: la dimostrazione di apertura di una zattera autogonfiabile omologata per 6 persone, con illustrazione della dotazione di sicurezza, modalità di revisione e del modo più efficace di tenerla a bordo, tenuta Massimo Ascantini, titolare di Delmar Safety Italia.

Tante le domande dal pubblico, che si è mostrato interessato a un argomento sempre piú attuale e in continua evoluzione: viaggiare sicuri è una necessità, e oggi abbiamo tanti strumenti per farlo al meglio. Da qui l'importanza di eventi come questo, per dialogare con i diportisti, chiarire i dubbi e far toccare con mano i dispositivi che nel momento del bisogno possono salvarci la vita.

Gallery