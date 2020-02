"Oltre la paura della morte", incontro per la rassegna "La Libertà è una conquista!"

Per il ciclo di incontri a tema La Libertà è una conquista!



L'antica scienza dello Yoga ci offre strumenti per la riscoperta della nostra autentica libertà, restituendo significato a questo valore eterno. La nostra libertà coincide con la libertà altrui, con il nostro e altrui benessere.

Attraverso questo cineforum, Marco Ferrini ci guiderà alla scoperta di una prospettiva che restituisce valore e senso alla nostra vita, che sia finalmente così come la desideriamo nel profondo del cuore.



Per informazioni e prenotazioni 335 5872590