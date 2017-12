Incontro a Napoli con Medici Senza Frontiere

Lunedì 11 dicembre alle ore 18.30, la Bottega del Mondo E' Pappeci in Via Mezzocannone ospiterà un incontro con Medici senza Frontiere (MSF), per i soci della cooperativa del commercio equo e solidale e i loro sostenitori. All’incontro interverrà Silvia Mandelli, infermiera e operatrice umanitaria che con MSF ha svolto missioni in Repubblica Democratica del Congo, Guinea ed Etiopia:

“Non ho mai tollerato le ingiustizie: non ho la pretesa di cambiare il mondo, ma con le mie competenze e la mia professionalità voglio aiutare le persone che soffrono. Partire in missione con MSF, confrontandomi con lo staff locale che rende possibile il nostro lavoro, per me è un privilegio che mi ha arricchita a livello umano”.

MSF è la più grande organizzazione medico-umanitaria indipendente al mondo che ogni giorno, grazie al lavoro di medici, infermieri, psicologi, logisti – tra cui oltre 240 italiani –fornisce assistenza medica, supporto psicologico, vaccinazioni, cibo e acqua potabile in circa 70 paesi a vittime di guerre, catastrofi naturali ed epidemie, salvando centinaia di migliaia di vite. All’evento saranno presenti i volontari del gruppo locale di Napoli, che illustreranno le attività di MSF e quelle svolte sul territorio dal gruppo.