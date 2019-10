"Depressione d'oggi: affrontiamola insieme": incontro di sensibilizzazione

Un appuntamento organizzato ogni anno, in occasione della Giornata sulla Depressione, da EDA Italia Onlus con Presidente Dr. Francesco Franza e Coordinato su tutto il territorio Italiano dal Dr. Giuseppe Tavormina.

In occasione della sedicesima edizione dell'evento, a Napoli si terrà un incontro di sensibilizzazione, libero e aperto a tutto il territorio, sul tema Depressione. L'incontro si terrà presso lo studio "MP Brain" a Via Francesco de Mura n. 10, gestito dalle Dott.sse in Riabilitazione Psichiatrica Annapaola Mazza e Roberta Polverino, le quali ci illustreranno il ruolo della Riabilitazione Psichiatrica nel trattamento della Depressione.

Un tema di interesse sociale, infatti- secondo i dati ISTAT- in Italia sarebbero circa 3,5 milioni le persone con diagnosi di Depressione, ovviamente si parla di persone che hanno deciso di rivolgersi ad un professionista, ma questo non sempre accade: infatti, è stato dimostrato, che solo la metà dei casi vengono diagnosticati. Solo una persona su tre riceve, quindi, riceverà il trattamento integrato adeguato. Numeri che ci spingono a riflettere, ad informare (ed informarci).

Interverranno professionisti ed esperti del settore.

Gallery