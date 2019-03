Incontro sulla Chimica Cosmetica all'Elena di Savoia di Napoli

Presso l'Isis Elena di Savoia di Napoli il giorno 27 marzo 2019 ore 10, sarà ospite il Professore Francesco Bonina, dell' Università di Catania, che condurrà una lezione speciale per gli allievi dell'indirizzo Biotecnologico sanitario con curvatura cosmetica.

Sarà presente anche la Dott.ssa Miariam Cristine Scandroglio componente della commissione imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Napoli. La professoressa Eliana Troise, docente del corso dichiara : - “ è una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore”.

Il Dirigente Scolastico ritiene che siano le “scuole territoriali, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica orientate ad individuare le reali necessità del territorio in ragione dei possibili sviluppi occupazionali.