Incontriamoci al Parco

“Vivere il parco con senso di responsabilità è il bisogno che vogliamo condividere con i cittadini”: è lo slogan che i ragazzi di Pianura insieme agli operatori dell’Educativa Territoriale del Centro Xenia lanciano al quartiere.

Da quest’anno il Servizio Laboratori di Educativa Territoriale del Comune di Napoli Servizio politiche per l’infanzia e l’adolescenza, affidato alla cooperativa sociale Xenia è stato dotato in maniera sperimentale di una nuova linea di azione: Abitare la strada, una mini equipe di 2 operatori che in modo parallelo e autonomo alle attività del Centro di via Picasso ha percorso il quartiere nei luoghi di aggregazione spontanea dei ragazzi e a costruire relazioni con le risorse associative del territorio.