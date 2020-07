Incontri di GUSTO, degustazione di eccellenze campane

Alle pendici del Vesuvio, circondati da 6000 mt di vigneti, con il venticello fresco d’estate, tra i sapori e gli odori tipici della nostra terra, potrete prendere parte alla prima di una serie di eventi degustazione di eccellenze campane, dal nome Incontri di GUSTO. All’ingresso sarete accolti da Andrea, il fondatore dell’azienda, che vanta una lunga tradizione nel mondo dei vini. Siamo nel 1940, quando nonno Andrea fondò la Tenuta.

Dopo il primo calice di spumante, sarete pronti per la visita ai vigneti, per poi proseguire la passeggiata ed iniziare una degustazione dal sapore tutto campano.

Questo primo evento della serie incontri di GUSTO, sarà inaugurato da una degustazione di una tipologia nobile di caciocavallo: il caciocavallo podolico.

In collaborazione con l’azienda Azienda Agricola La Torretta, potrete assaggiare questa specialità, ovvero una varietà di caciocavallo prodotta esclusivamente con il latte delle vacche Podoliche, alla maniera tradizionale e solo in certi periodi dell'anno.

Volete saperne di più? Potrete incontrare direttamente qui alla Tenuta i suoi produttori, insieme ovviamente ai padroni di casa.



L’ESPERIENZA INCLUDE



- Calice di benvenuto spumante Chiar di Luna spumante di Falanghina

- Visita guidata ai vigneti

- Degustazione sfizi dello chef con i prodotti della Tenuta

- Caciocavallo podolico stag.12/24 mesi

- Primo piatto a base di mix di pomodorini e scaglie di caciocavallo

- Dessert

- In abbinamento vini O “Cuognolo” - Piedirosso Pompeano, Cratere Lacryma Christi rosso



POSTI LIMITATI

I posti sono limitati, per questo consigliamo sempre la prenotazione. Se volete ricevere maggiori informazioni, chiamaci al 393 8021077 (anche via whatsapp) oppure allo 081 8282420

Gallery