Incontri sulla Commedia dell'Arte e Marivaux

Sabato 1 aprile - domenica 2 aprile ore 10 - 15 ARLECCHINO E LA SCOPERTA DELL'AMORE Giornate - Studio sull'opera "Arlequin poli par l'amour" di Marivaux e sulla necessità della Commedia dell'Arte. A cura di Antonio Carnevale.

L'incontro sarà focalizzato su due elementi: la Commedia dell'Arte e il testo di Marivaux. Il primo è un mezzo potentissimo; diverte con la sua spettacolarità, critica e mette a nudo i potenti, pone sul palco le nostre paure, le analizza e le smonta liquidandole con un riso finale liberatorio, fa sognare i bambini, dona speranza. L'autore francese invece, in un universo di favola e di gioco, riesce a riassumere tutte queste necessità in un testo che sublima l'arte del gioco teatrale. Il seminario nasce così dalla volontà di unire questi due elementi, di donare ad ogni partecipante un piccolo alfabeto di Commedia dell'Arte da poter subito testare e adoperare all'interno di un grande classico della letteratura francese. In uno spazio di lavoro altamente professionale, che vuole essere soprattutto strumento di gioia e divertimento.

CONTENUTI PRATICI - Iniziazione alle tecniche espressive della Commedia dell'Arte. - Scoperta e primo approccio con la maschera in cuoio. - Costruzione dei personaggi del testo di Marivaux, utilizzando i tipi fissi della Commedia (Arlecchino, Pantalone, Zanni…) - Messa in scena, con dimostrazione aperta al pubblico, di alcuni brani tratti dall' "Arlecchino trasformato dall'amore" di Marivaux.

BREVE BIOGRAFIA Antonio Carnevale ha frequentato l'Académie Internationale des Arts du Spectacle (Parigi) diretta da Carlo Boso e Danuta Zarazik. Ha seguito, sempre sotto la guida di Carlo Boso numerosi stages di Commedia dell'Arte in Italia, Francia e Belgio. Inoltre ha studiato e lavorato con registi e attori come Guy Pion, Dario Fo, Mario Gonzalez, Pippo Delbono. Ha partecipato, in qualità d'attore, a diverse edizioni di festival di teatro in Italia e all'estero tra i quali Mois Molière di Versailles, Carnevale Romano, Festival d'Avignon OFF. Nel 2013 ha presentato il monologo Eri di maggio e la raccolta poetica Passione e cacofonia. Nel 2014 traduce in italiano l'Arlequin poli par l'amour di Marivaux e ne cura l'allestimento italiano in programma alla VI Giornata Mondiale della Commedia dell'Arte.

per info e prenotazioni navigantiinversi@gmail.com compagniacarnevale@gmail.com | 348/0129127