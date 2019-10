Incontri d'Autunno nel Giardino Segreto

Napoli non finisce mai di stupire. Luoghi nascosti per niente o poco conosciuti si ergono da secoli al di fuori delle antiche mura, tra cui palazzi e giardini. Ebbene, un altro itinerario si aggiunge, ai percorsi di visite guidate cittadine. Per la prima volta, apriamo al pubblico uno dei tanti luoghi sconosciuti e nascosti celati agli occhi di turisti e passanti. Un giardino settecentesco ubicato, in un palazzo d’epoca del XVIII secolo nel cuore di Napoli, la centralissima via Foria. Più che un giardino, è un piccolo parco privato di 800mq, un polmone verde nonché una location eventi. Inizieremo con una breve passeggiata tra cortili di palazzi che segnarono, l’era di bonifica della città partenopea al di fuori delle mura cittadine durante il periodo vicereale spagnolo. Luoghi prediletti da illustri personaggi del passato che soggiornarono, nella città di Partenope. Proseguiremo poi alla volta di questo incantevole luogo nascosto e oasi di relax il “Giardino Segreto”, con la visita guidata al giardino, comprendente anche un percorso espositivo di antiche maioliche dal XVII al XIX secolo, libri d’epoca dal 1560 al 1789 ed altri oggetti antichi ed altri oggetti d’epoca nonché, la storia del palazzo in cui esso è ubicato. Ma c’è per cui questo giardino viene designato con l’appellativo “ segreto”. Infatti, abbiamo già detto in precedenza che questi luoghi erano in origine posti al di fuori della cinta muraria cittadina e perciò poco e del tutto sconosciuti ma altresì, erano anche luoghi prediletti da illustri personaggi del passato Ebbene, questo giardino fù, durante il XVIII secolo una sorta di cenacolo illuministico, luogo frequentato da Mozart durante il suo soggiorno partenopeo nonché, durante la Repubblica Partenopea del 1799 luogo di incontri segreti tra i patrioti quali Domenico Cirillo, Mario Pagano, Eleonora Pimentel Fonseca, Luisa Sanfelice ed altri ed a questi personaggi che daremo il giusto tributo nel corso dell’evento. Illustreremo inoltre con l’ausilio di stampe in 3D la ricostruzione storica dell’intera zona di via Foria e la sua evoluzione urbanistica nel corso dei secoli attraverso antiche mappe topografiche dal XVII al XIX secolo. Per finire, un buffet di degustazione eno-gastronomica a base di vini e prodotti tipici partenopei serviti all’interno di questo meraviglioso giardino o, in caso di pioggia nella tavernetta annessa.



Degustazione: vini campani, salumi, formaggi, taralli, bocconcini di mozzarella, acqua minerale, bibite



Durata evento 3h

Posti limitati.



Contributo organizzativo a persona € 20

Quando: sabato 16 novembre.

Ora ore 10:30



Dove: davanti Caserma Garibaldi in via Foria 90



Prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 10/11/2019 tramite cell/whatsapp al seguente recapito: 3317100447 indicando il proprio nominativo e numero di partecipanti.

I partecipanti sono autorizzati ad effettuare riprese cine-foto.



Si raccomanda vivamente di prenotarsi in largo anticipo ed in ogni caso entro e non oltre la data scadenza indicata in quanto, i posti sono limitati e le prenotazioni avverranno secondo ordine cronologico.



l’evento si svolgera’ con la presenza minima di 30 partecipanti. numero max prenotazioni 50 partecipanti