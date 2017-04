Incontri d’arte, pittura “live” a Passeggiata Colonna

Sembrerà di essere in una piccola Montmartre, dove si respira arte a ogni angolo, o in una via Margutta napoletana, sfilando tra tele, pennelli e cavalletti. Dall’8 al 15 aprile 2017 Passeggiata Colonna ospita “Incontri d’arte”, iniziativa ideata e organizzata da Giorgio Ricciardi, patron del marchio made in Naples “GIORGIO-Napoli”, che trasforma l’elegante stradina a due passi da piazza Amedeo in una galleria a cielo aperto con l’esposizione di opere d’arte moderna, figurativa e contemporanea. In mostra le creazioni di Flavia Canaviglia, Tiziana Cattaneo, Conchita Marroccoli, Rosaria Petirro, Chantal Ruggiero, Federica Scetta e Sara Toniello. La manifestazione sarà impreziosita dalla presenza dell’artista Lello Esposito e del collezionista e designer di scarpe Ernesto Esposito. Atteso anche un artista americano a sorpresa reclutato dall’art consultant Cynthia Penna.

Una settimana nel segno della bellezza e dell’estro creativo, animata anche da aperitivi e performance live, grazie alle quali sarà possibile osservare alcuni artisti durante la realizzazione delle loro opere. Sulle atmosfere parigine, i frequentatori di Passeggiata Colonna avranno la sensazione di attraversare un vero e proprio laboratorio artistico open air, alla scoperta di tecniche e talenti.

«L’iniziativa – spiega Giorgio Ricciardi – nasce dalla voglia di valorizzare e ravvivare Passeggiata Colonna e credo non ci sia modo migliore che farlo attraverso l’emozione della pittura dal vivo. L’intera strada diventerà una fucina di creatività. Nella stessa ottica di promozione culturale, il 23 aprile, giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, chiunque passeggerà lungo la strada riceverà un libro in regalo".