IncantaNapoli al Piccolo Teatro dei Lazzari Felici

Ricco di novità la seconda parte della rassegna A teatro con gusto dell'Associazione Insolitaguida Napoli al Piccolo Teatro dei Lazzari Felici. Ogni sabato sera ( e non solo) uno spettacolo differente ma sempre all'insegna della napoletanità e del divertimento.



Sabato 27 Aprile ore 21:00 vi aspetta uno spettacolo musicale IncantaNapoli ... a cura del Trio AnemAntica.



Uno spettacolo musicale che nasce da un'interpretazione raffinata e passionale della musica classica napoletana. Infatti il repertorio proposto tocca i successi che hanno reso grande la nostra città agli occhi del mondo rivisitati in chiave etnica.

Musica, ritmo e coinvolgimento accompagneranno il pubblico in un viaggio divertente ed emozionante attraverso l'inconfondibile melodia partenopea.



Nel corso della serata com'è nostra abitudire sarà offerta una degustazione di cucina tipica napoletana accompagnata a un buon bicchiere di vino, ideale per il tono della serata.



Il Teatro dei Lazzari Felici, recentemente ristrutturato, è un piccolo ma caratteristico teatro nel cuore del centro storico; si trova infatti in vico Santa Maria dell'Aiuto 17, a due passi da Largo Santa Maria la Nova.



Per prendere parte all'evento a numero chiuso ( esclusivamente 45 posti a sedere ) è necessario prenotare chiamando lo 081 1925 6964, tramite whatsapp al 338 965 22 88.