A Giugliano si inaugura il Palazzetto dello Sport

Taglio del nastro al Palazzetto dello Sport di Giugliano. Sabato 28 settembre alle ore 19 apre finalmente le porte alla città la struttura sportiva all'avanguardia del quartiere Casacelle. Per l'occasione, prevista una serata con le esibizioni di tante personalità che hanno già scelto il Palazzetto per insegnare i loro sport. Come la celebre famiglia Maddaloni, con papà Gianni e suo figlio Pino già Campione Olimpico che terranno lezioni di Judo e con i propri partner lezioni di tutte le arti marziali, al Palasport di Giugliano.

Da lunedì 2 settembre la struttura gestita dalla Polisportiva Giugliano è già attiva con numerosi open day che hanno raccolto tante favorevoli adesioni.

"Abbiamo iniziato con i corsi di Basket, Pallavolo, Pallamano, Pilates ed Arti Marziali - sottolinea Marco Ciccarelli, presidente della Polisportiva - ma il nostro obiettivo è quello di fare del Palazzetto un luogo di aggregazione e di eventi. Abbiamo già allacciato i contatti con numerose federazioni che porteranno qui i loro campionati regionali e nazionali, e stiamo allestendo un cartellone di concerti e spettacoli assolutamente degno di nota".

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Giugliano, Antonio Poziello che dichiara: "Finalmente riusciamo ad aprire una struttura che è stato complicatissimo completare. Avevamo ereditato un'opera avviata ma realizzata parzialmente e male, con una serie di problemi di natura amministrativa legati al fallimento della ditta; oltretutto più volte vandalizzata. E' stato necessario attuare un importante lavoro di tipo amministrativo e si è dovuto provvedere alla realizzazione di altre opere rispetto a quelle preliminarmente programmate. Per portarlo a compimento è stato come la 'tela di Penelope' ma finalmente anche il Palazzetto diverrà una struttura vissuta, piena di giovani, di meno giovani e di sportivi in genere. Un altro pezzo, quindi, che si aggiunge a quella cittadella sportiva che cambia e cambierà l'aspetto ed il volto del quartiere Casacelle, in attesa di chiudere il cerchio con il completamento dello stadio De Cristofaro".

In occasione dell'inaugurazione interverranno:

• Dott. Antonio Poziello (Sindaco della Città di Giugliano)

• Mons. Angelo Spinillo (Vescovo Diocesi di Aversa)

• Sergio Roncelli (Presidente Coni Campania)

Parteciperanno all'evento:

• Accademia di Judo “Maddaloni”

• Scuola di Wushu Kung-fu aff. FIWuK M. Maurizio Di Benedetto

• ASD Universal Center Napoli (Karate)

• Atleti del Taekwondo Team Festa

• Società sportiva “Rotellare” (Pattinaggio artistico)

• Società sportiva “Pattini d’argento” (Pattinaggio artistico)

• Soc. Sportiva “Ritmica atellana” (Ginnastica ritmica)

• Soc. Sportiva “Basket Club Giugliano” (Pallacanestro)

• Atleti della O. P. S. Handball (Pallamano)

• Atleti della Federazione Italiana Pallavolo

• Scuola di danza “Ballet Studio” (esibizione di ballerini HipHop)

• Scuola di danza “Dreaming Dance” (esibizione di ballo latino

americano)

Porte aperte agli sportivi della città, dunque, ma anche agli imprenditori: il nuovo Palazzetto comunale di Giugliano sarà una importante vetrina per chi sceglierà di sostenerlo investendo in pubblicità, grazie al piano marketing creato dalla MyEvo Agency che propone diverse soluzioni di sponsorizzazione. Tutti gli interessati potranno contattare l'agenzia allo 0813301434 oppure via mail a: dir.marketing@myevoagency.net.

La Cittadinanza è invitata a partecipare