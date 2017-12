Apre “Iberico”: la cucina spagnola in salsa napoletana

La cucina spagnola in una città come Napoli da sempre vicina ai cugini iberici. Apre a Napoli il nuovo ristorante “Iberico” da un progetto di Stefano Scarpa e Giorgio Maddaluno. Giovedì 14 dicembre alle 20 ci sarà l'inaugurazione dei locali in traversa privata Sanseverino, 10 nel cuore del quartiere Vomero-Arenella. I cibi “made in Spain” sono quelli della tradizione culinaria iberica tenendo conto delle differenze regionali e rappresentando tutto il panorama nazionale.

Il tutto condito dalla capacità napoletana di unire i sapori e portarli in tavola. La cucina sarà affidata proprio ad uno dei due soci, lo chef Maddaluno che ha dichiarato: «Dobbiamo provarci ora che ne abbiamo la forza e i requisiti. Da parte mia metterò in campo la decennale esperienza in questa tipologia di cucina e la grande passione per la Spagna che accomuna me e Stefano in questa esperienza».