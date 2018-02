Giri di pasta inaugura al Vomero: "aperipasta" gratis per tutti

Golosi intrecci gourmet in arrivo anche al Vomero.

“Giri di Pasta” il 2 marzo inaugura il suo secondo locale.



Dopo l’apertura avvenuta con successo poco più di un anno fa nel centro storico di Napoli, in via dei Tribunali 73, l’innovativo format delle frittate di pasta approda in via Bernini 12, nel cuore del quartiere Vomero.



All'inaugurazione saranno tanti i "giri" che sorprenderanno i cittadini vomeresi, uno fra tanti sarà l'APERIPASTA. Il connubio perfetto tra aperitivo e frittata di pasta allieterà, gratuitamente, i sensi ed il palato della numerosa clientela.