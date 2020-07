La Canzone Napoletana e un flash mob aprono l'estate 2020 dell'Hotel Villa Blu Capri

Una festa scintillante fuori dal comune per brindare all’estate 2020, così piena di incertezze e numeri ridotti di turisti, specialmente americani, che quest’anno l’isola azzurra non avrà nelle percentuali a cui è abituata. Ma per esorcizzare qualsiasi cattivo pensiero, basta mettersi in gioco, come S&S Group della famiglia Spinelli, che ha investito e dato il via all’estate dell’Hotel Villa Blu Capri, in via G. Orlandi 103 ad Anacapri, con una splendida festa in piscina, dove il flash mob realizzato da artisti come, Lucio Lupoli, tenore, Michele Gaudino mandolinista, Luca Lupoli, tenore del San Carlo, Olga de Maio, soprano del San Carlo e Francesco Malapena tenore, ha suscitato stupore ed emozione sulle note di canzoni classiche napoletane come O’sole mio.

Il “Blu Opening Party”, al quale hanno partecipato lo show man Jerry Scotti, la bella Giovanna Abate tra le più amate protagoniste della trasmissione Uomini e Donne, Luca Valotta presidente Virgin Active Italia, il presidente del Genoa Enrico Preziosi, l’industriale Pasquale Petti, la stilista Francesca Anzalone, ecc., ha segnato ufficialmente la nuova avventura tutta italiana sulle melodie del dj Gabriele Silvestri e soprattutto grazie alle note del saxofonista Gabriele Ruggiero.

Vino Costa d’Amalfi e finger food d’autore dello chef Simone Mancini, che tra contaminazioni e rivisitazioni, non ha mai abbandonato la bontà ed esclusività di prodotti ed eccellenze campane, coccolando i presenti, mentre per tutta l’estate riprodotti in piatti gourmet ogni giorno al ristorante Capriccio o in piscina su prenotazione due sere a settimana. Ed ancora più easy la serata al Blue Lounge, dove si va per gustare ottimi abbinamenti gastronomici, ma anche per un drink e trascorrere momenti rilassanti sui divanetti dove ammirare il via vai di Anacapri, il luogo più esclusivo e riservato dell’isola.