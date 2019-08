In Vico Veritas: percorsi di gusto e cultura

L'associazione "I GIOVANI DI VICO" propone nuovamente l'appuntamento con l'evento "IN VICO VERITAS", giunto alla settima edizione, quest'anno in programma il 31 agosto 2019, a partire dalle ore 20.

Una passeggiata nel borgo di Vico di Palma Campania, con un percorso che attraverserá i vicoli, i vicoletti e i piccoli e suggestivi luoghi del posto. I visitatori potranno degustare le prelibatezze culinarie e il buon vino locale. Ci saranno varie postazioni, ubicate tra le case e gli scorci del paesino e si potranno assaggiare bruschette con il pomodoro e mozzarella, bruschette con caciocavallo impiccato, il "cuoppo fritto" tradizionale con le polpette, il soffritto, gli spaghetti con le nocciole, i pasta e fagioli ai 4 venti, la carne alla brace, i dolci locali e la frutta del luogo.

La serata sará allietata da una suggestiva musica, a cura dei gruppi che suoneranno in postazioni fisse:Ars Nova Napoli, A paranza do tramuntan, Le Capere, Suoni Antichi- i bottari di Macerata e Michele Roscisca (l’uomo orchestra). I cortili saranno i luoghi nei quali ognuna delle famiglie esporrà cimeli e oggetti antichi, in grado di ricreare l'atmosfera magica e fuori dal tempo che il passato è in grado di evocare. Ci sarà poi la consueta "fontana" dalla quale uscirà il vino locale. Un'intera frazione si movimenterà aprendo portoni e cantine, più di cinquanta signore daranno il loro contributo cucinando i prodotti e le prelibatezze tipiche.