In un attimo: il debutto de il turista

Dopo l’esperienza con Stazione Nove, esordio da solista per Salvatore Finella, in arte “Il turista”, che il 17 Luglio 2017 ha pubblicato il suo singolo di debutto: “In un attimo”. link video: https://www.youtube.com/watch?v=nfpZ0GGUThQ Con quasi 4500 visualizzazioni in un mese, Il turista si sta rivelando un progetto artistico da tenere d’occhio. Il video del brano è stato anche protagonista di MIE Musica Italiana Emergente per ben due settimane come “Video della settimana”. Il 10 Agosto 2017 a Trivento (Campobasso), Il turista ha aperto il concerto di Claudia Megrè, già protagonista nel team di Piero Pelù a The Voice nel 2014 e Radio 2 social club di Luca Barbarossa. Potrete seguire l’attività artistica de “IL TURISTA” su facebook, instagram e youtube. SOCIAL: Facebook: https://www.facebook.com/salvatorefinella/ Youtube: Il turista Official instagram: https://www.instagram.com/il_turista_official/