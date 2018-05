In the room, mostra di Francesca Cesari

Francesca Cesari presenta a Magazzini Fotografici il suo progetto fotografico IN THE ROOM



“In the room” è un lavoro che ritrae il momento in cui le donne addormentano i propri figli con l’allattamento al seno, per descrivere l’intima relazione di questo simbiotico incontro.

La dimensione appartata e silenziosa del luogo in cui una madre addormenta il bambino attraverso l’allattamento al seno.

Il passaggio tra la veglia e il sonno dei piccoli, con il progressivo ammorbidirsi del corpo e l’abbandono di ogni resistenza e ostinazione, fino ad arrendersi alla totale passività.

La presenza solida e consapevole della donna, che accompagna questa transizione verso l’incoscienza e rinnova il mistero della natura femminile, capace di generare la vita e di essere profondamente vicina alla dimensione dello sconosciuto.

Una parentesi sospesa dove la devozione e la tenerezza convivono con il risvolto alienante di una routine che si ripete innumerevoli volte.

Questi gli aspetti principali che le immagini vogliono esplorare, per descrivere le sfumature di un momento privato e simbiotico, esclusivo dell’esperienza della maternità.



Francesca lavora come fotografa freelance a Bologna.

Laureata in Storia dell’Arte Contemporanea si è avvicinata alla fotografia come autodidatta e ha perfezionato la propria formazione a Londra, con un Diploma del College of Communication (LCC) in Professional Photographic Practice. La sua ricerca si concentra sulle persone, fotografate soprattutto in interni a luce ambiente.

I temi che predilige riguardano principalmente la famiglia, la maternità, le relazioni e i passaggi generazionali.

Francesca ha esposto in diverse mostre personali, collettive e all’interno di festival di fotografia; i suoi progetti sono stati pubblicati su testate in Italia e all'estero; è uno degli autori dell’agenzia LUZ.



La mostra inaugurerà il 19 maggio alle 19:00 e resterà in allestimento fino al 3 giugno.



Magazzini Fotografici è una Aps (Associazione di promozione sociale) con obbligo legale di tesseramento. La tessera ha un costo di 5€ ed è valida per un anno solare.