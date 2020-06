In-Sanità ArTeatrale: rassegna di teatro e fotografia su una terrazza nel cuore del Rione Sanità

Il 20 giugno, avrà inizio “In-Sanità ArTeatrale”, rassegna di teatro e fotografia su un terrazzo nel cuore del Rione Sanità.

Dopo i duri mesi che tutti abbiamo affrontato, la voglia di riattivarsi e ritrovarsi in contesti culturali è tanta e questa mini-rassegna è l’occasione giusta per farlo (ovviamente in totale sicurezza). Ognuna delle quattro serate in programma si apre alle 20.00 con la presentazione di una mostra

fotografica, accompagnata da cibo e buon vino, mentre alle 21.00 spazio agli spettacoli teatrali.

La serata inaugurale sarà SABATO 20 GIUGNO, con la mostra “In-Sanità” dove la fotografa Stefania Zamparelli ci guiderà tra gli scatti realizzati in un manicomio afgano, mentre l’attrice Margherita Romeo presenterà “Pasolini, Pierpaolo, Gennariello” un monologo tratto da “Lettere luterane” di Pasolini, adattamento teatrale di Raffaele Lucariello.

La seconda serata, SABATO 27 GIUGNO, si aprirà con il lavoro di Angela Fusillo, artista visuale, che presenterà la sua video-installazione “Virtual body - screen experiment” e la serata continuerà con gli attori di “Coffee Brecht”, scuola napoletana di Imprò teatrale, con il loro coinvolgente spettacolo “Free Style”.

La terza serata, SABATO 4 LUGLIO, è dedicata all’amore e alla diversità. Renato Orsini ci presenterà “Patty” un lavoro fotografico che racconta e testimonia il matrimonio di un femminiello napoletano e subito dopo andrà in scena “Oggi voglio parlare” divertente e intenso spettacolo dell’attore e drammaturgo Silvio de Luca che in scena interpreta l’accattivante e travolgente Lila Esposito.

La serata di chiusura, SABATO 11 LUGLIO, è invece dedicata all’essere rivoluzionario, come condizione interiore. Il fotografo Claudio Luciano con il suo lavoro “sViste” ci condurrà in un percorso onirico dal respiro libertario e in scena “Gaetano, favola anarchica” spettacolo su Gaetano Bresci attraverso una favola di Rodari, testo e regia Riccardo Pisani, con Nello Provenzano.

All’ingresso è richiesto un contributo di dieci euro e per questioni organizzative è richiesta prenotazione (i posti sono limitati) ai numeri 333 2206676 (Riccardo) o 338 2089492 (Mario)