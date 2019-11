"In cammino", mostra fotografica itinerante contro pregiudizio e discriminazione

Si inaugura martedì 26 novembre 2019 alle 11.30, nel Complesso dei Santi Marcellino e Festo dell'Università Federico II, in largo San Marcellino, 10, la mostra fotografica itinerante dal titolo "In cammino" con le opere delle fotografe Alessandra De Cristofaro e Martina Esposito, curata dal fotografo partenopeo Rosario Morisieri. Una mostra itinerante che sarà allestita nei negozi del centro storico di Napoli dal 26 novembre all'8 dicembre 2019.

Il contrasto al pregiudizio e alle discriminazioni in tutte le sue manifestazioni sono i temi principali dell'iniziativa promossa da LESS Cooperativa Sociale Ar.l. - ETS nell'ambito del programma #Liberedi, patrocinata dal Comune di Napoli, e realizzata in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II nell'ambito del programma d'Ateneo F2 Cultura.

Alessandra De Cristofaro esporrà foto che hanno come titolo ''Ifigenia" e che mostrano immagini di donne sottratte alla violenza nei loro paesi di origine. Martina Esposito nelle sue foto intitolate "Tra le braccia di Salmace", racconta la realtà vissuta dalle persone transgender nella città di Napoli.

La giornata d'inaugurazione, che verterà sui temi del pregiudizio e della discriminazione, sarà aperta dai saluti del prorettore della Federico II, Arturo De Vivo. A seguire, si alterneranno gli interventi di Concetta Giancola presidente del CUG - Comitato Unico di Garanzia della Federico II, Carlo Cremona, presidente dell'associazione I Ken, Francesca De Rosa ricercatrice dell'università Orientale, responsabile dell'archivio memorie emigranti e referente di Napoli della rete "Non una di meno", Selena Del Priore e Marina Rubino, operatrici dello Sprar di Napoli e Procida, gestiti da LESS, e Faduma Mohamed Abdulle, presidente dell'associazione donne somale Iskafir.

Le foto verranno esposte nei negozi del centro storico di Napoli che hanno aderito alla mappa solidale.

Contestualmente verranno presentati gli esercenti aderenti che esporranno le foto. Inoltre i commercianti hanno aderito ad una campagna di Less fornendo un menù donative. Gli incassi saranno utili per donare al centro storico cittadino un defibrillatore.