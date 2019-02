In bicicletta con i Cicloverdi Fiab Napoli all'evento "A Tu per Tu con il Sole"

FIAB NAPOLI CICLOVERDI propone l'evento ciclistico urbano "Pedali nella Notte" con INAF, Osservatorio Astronomico di Napoli (Salita Moariello) per partecipare all'incontro

"A TU PER TU CON IL SOLE"

Osservazione del cielo di Napoli

Programma della serata:

conversazione scientifica di Clementina Sasso

Ricercatrice dell'Osservatorio astronomico di Capodimonte sulle futuremissioni spaziali per lo studio del Sole e dell'influenza che il Sole ha nel sempre meno equilibrato ambiente terrestre.

A seguire osservazioni del cielo di Napoli in collaborazione con Unione Astrofili Napoletani.

Iniziativa programmata nell'ambito dei 200 anni di ricerca astronomica a Capodimonte e dei 20 anni dell'Istituto Nazionale di Astrofisica

con il patrocinio di IAU100

https://www.facebook.com/events/2119967901627641/?ti=cl



Evento gratuito con prenotazione obbligatoria



Per informazioni - Sandro Buonaiuto 393 7583400



ATTENZIONE

L''INAF, tenuto conto dello scopo della FIAB (usare la bicicletta) ha consentito la prenotazione di 10 posti per coloro che verranno in bicicletta. Pertanto NON è sufficiente il "partecipo"

E' NECESSARIA la prenotazione telefonica e/o w.a. ai referenti sopra indicati entro le ore 20,00 di domenica 25 febbraio.



Partenza da Piazza Plebiscito ore 19.30.



Percorso circa 10 km

Difficolta Livello Medio*** (su 5)

per tutti i tipi di bicicletta dotate di cambio.



percorso

Piazza Plebiscito, Via Toledo, Piazza Dante, Via Costantinopoli, Via S. Teresa degli Scalzi, Capodimonte, Salita Moariello



INFORMAZIONI SUL PERCORSO

Di media difficoltà, adatto a qualsiasi tipo o modello di bicicletta dotata di cambio. Consigliato a tutti coloro che hanno un. po di dimestichezza con le salite, in particolare nell'ultimo tratto.

Comu que non è assolutamente il problema scendere per il tratto che di ritiene più impegnativo e poi risalire in sella appena superato.

Il ritorno sarà tutto in discesa

I principianti ed I più lenti sono I benvenuti. Uno degli scopi primari dell'associazione è far constatare ai meno esperti, a coloro che non vanno in bicicletta da tanto tempo, a chi, fino a poco tempo fa, non ci sapeva andare, che "SI PUO FARE ", che non è difficile, è utile, piacevole, benefico e rilassante.

Non è una corsa . È una lenta ciclopasseggiatachiacchierante.

Nessuno resterà indietro.



La partecipazione è da ritenersi autocertificazione di idoneità fisica.

La responsabilità per eventuali danni a persone o cose è personale.



L'Associazione FIAB NAPOLI CICLOVERDI , l'organizzatore dell'escursione e la guida non assumono responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a persone e/ o cose che si potessero verificare prima, durante e dopo l''escursione.



INVITI DI CARATTERE GENERALE PER UNA CORRETTA CICLO ESCURSIONE

È necessario partecipare con la bicicletta avente freni e cambio funzionanti, gomme gonfie ed adatte al percorso.

È necessario portare con sé una camera d 'aria di scorta.

È necessario portare al seguito un gilet catarifrangente ( va bene anche quello a corredo dell'auto).

È necessario avere le luci anteriori (bianche) e posteriori (rosse); vanno bene anche quelle super economiche da 2 € facilmente reperibili).

È consigliato di indossare il casco.

È consigliato di indossare abbigliamento chiaro, adatto alle condizioni meteo.

E necessario rispettare il codice della strada.



Evento riservato ai soci FIAB regolarmente iscritti per l'anno in corso.

È possibile iscriversi anche successivamente. Quota annua €.27,00 comprensiva di assicurazione R.C. (€.20,00 per i familiari dell'iscritto - €.10,00 per i figli minoti degli anni 14)

Potete leggere tutti i vantaggi e le convenzioni suhttp://www.cicloverdi.it/come-diventare-socio-cicloverdi.

Aperto ai non soci quale prima esperienza al fine di incontrarci, conoscerci, provare e trascorrere un momento piacevole in bicicletta, tutti insieme, per poi valutare la possibilità di iscriversi e di usare la bicicletta nella quotidianeita per ogni spostamento



IMPORTANTE

La FIAB NAPOLI CICLOVERDI non è un operatore turistico, pertanto, non fornisce un servizio di professionalità turistica.

Qualsiasi difficoltà si presenti, sia organizzativa che logistica, va affrontata collettivamente, tutti insieme.