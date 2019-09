L"Impresa" Ristorante: corso di formazione gratuito

Martedì 1° ottobre 2019, alle ore 15:00, presso Confartigianato Napoli in via Medina 63, si terrà il corso di formazione gratuito L “Impresa” Ristorante - Strumenti per una gestione profittevole



L’obiettivo principale è quello di aiutare i Ristoratori a scoprire come si sta evolvendo il Business della Ristorazione e come stare al passo con il cambiamento per non trovarsi tagliati fuori dalla concorrenza.



Ogni anno in Italia migliaia di attività ristorative chiudono i battenti e le motivazioni non sono sempre così facilmente identificabili.



L’Evento sarà focalizzato sul concetto di trasformazione del Ristoratore in un Imprenditore consapevole dell’importanza di implementare capacità manageriali specifiche per il proprio settore.



Perché un’attività ristorativa fallisce?

Cosa si può e si deve fare per evitarlo?

Quali sono le fondamenta per creare un’attività solida?

Quali sono gli indicatori chiave da tenere costantemente sotto controllo?

Quali sono le conoscenze e le competenze indispensabili per il ristoratore moderno?

Qual è il modello di marketing più efficace nel settore ristorativo (introduzione al Restaurant Funnel System™, il nostro unico e originale Metodo)

Tematiche affrontate:



1) La giusta Mentalità e la giusta Preparazione per competere oggi nel mercato della Ristorazione



Contenuti:



Le capacità indispensabili del Ristoratore, l’importanza del Marketing, del Management, della Leadership



Obiettivi:



creare nel Ristoratore la consapevolezza dell’importanza di saper gestire queste leve fondamentali



2) Management



Contenuti:



– Controllo di gestione: perché è importante farlo in modo puntuale e meticoloso



– Food cost, come calcolarlo in modo corretto



– Food price, qual è il prezzo di vendita corretto di un piatto



– Come massimizzare gli utili attraverso l’Ingegnerizzazione di tutta la fase in-Experience



Obiettivi:



acquisizione della capacità da parte del Ristoratore di individuare i fattori principali da tenere sotto controllo nella gestione economica della propria attività.



3) Marketing



Contenuti:



-quanto il Marketing può contribuire a trasformare il tuo locale in un locale di successo



-E’ possibile passare da singole azioni di Marketing ad un vero e proprio Sistema Ingegnerizzato, composto di fasi, tecniche e procedure ben chiare per l’acquisizione e la fidelizzazione del cliente?



– Il Restaurant Funnel SystemTM: il Sistema di Marketing unico e originale di Professione Ristoratore



– Strumenti pratici ed esercitazioni per acquisire nuovi clienti in target e fidelizzare i vecchi clienti



Obiettivi:



fornire al Ristoratore un chiaro ed efficace Sistema da seguire che gli permetta di usare la leva del Marketing in modo semplice ed efficace.



4) Leadership: migliorare la performance del personale attraverso una leadership efficace.



Contenuti:



Organigramma, ruoli, mansioni e aspettative.



Un buon leader definisce innanzitutto in maniera dettagliata le linee guida da tenere all’interno della sua attività.



Obiettivi:



Capire che stili di leadership e comunicazione efficace vengono sempre dopo una buona organizzazione aziendale.



Relatori:



Alessandro Bartolocci



Founder Professione Ristoratore



Autore del libro “la Bibbia del Ristoratore di successo” e fondatore del Metodo Restaurant Funnel System; formatore da una vita trasforma i Ristoratori in Professionisti capaci di portare al Successo il proprio locale.



Silvia Savoia



Da 10 anni opera nel campo della formazione, selezione e motivazione del personale. Pratictioner di programmazione neurolinguistica con una qualifica in counseling strategico aiuta le persone e le organizzazioni a raggiungere performance di successo.



Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Confartigianato Napoli

Via Medina 63, Napoli

Tel: 081.5520039 interno 6

Email: teresa.guarino@confartigianatona.it